Známa herečka opísala vážne zdravotné problémy: Bojovala o život... Na 3 minúty sa mi zastavilo srdce!

(Zdroj: pixabay.com)

Americká herečka sa nakazila covidom ešte v čase, keď svet fungoval v normálnom režime a po pandémii nebolo ani stopy. Aj preto ju po prvotných problémoch poslali doktori domov. Následne však začala mať vážne zdravotné problémy, ktoré vyvrcholili tým, že sa jej na 3 minúty zastavilo srdce.

„Mala som pocit, že zomriem. Môj strýko ma odviezol do nemocnice. To, čo sa tam dialo, bolo podľa neho ako scéna z filmu. Ľudia okolo mňa pobehovali. Začali s resuscitáciou a potom len videl, ako tlkot môjho srdca, ktorý videl na monitore, odrazu zastavil. Na 3 minúty mi prestalo byť srdce. Našťastie sa im podarilo ma oživiť a následne ma previezli na jednotku intenzívnej starostlivosti, kde ma uviedli do umelého spánku," uviedla herečka pre magazín People.

„Je ťažké opísať, ako sa teraz cítim, ale som viac prepojená s mojim životom. Bol to zlomový moment. Smrť a znovuzrodenie. Viem, že nič nie je isté. Život je veľmi vzácny a je obrovským darom. Sme tu, aby sme tu vykonali dobro, slúžili a boli navždy vďační," doplnila Vasinova.