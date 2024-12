Smutné slová známej speváčky: Prehovorila o náročnom boji so závislosťou!

Lily Allen (Zdroj: SITA)

Britská spevácka hviezda sa v minulosti zviditeľnila aj viacerými negatívnymi vecami. Väčšina z nich súvisela s jej závislosťou na alkohole a liekoch, o ktorej hovorí veľmi otvorene. Už viac ako 5 rokov sú však tieto problémy minulosťou a Allen sa sústredí na svoju rodinu a hlavne dcéry Marnie (11) a Ethel (13).

Práve tie boli svedkami jej správanie počas toho, ako s démonmi svojej minulosti bojovala. Umelkyňa o tom porozprávala v rozhovore pre The Times, kde opísala aj incident s jej exmanželom a otcom jej detí Samom Cooperom. Allen podľa jej slov vošla do jeho domu po tom, ako sa dozvedela, že si našiel nový vzťah a svedkami celej scény boli aj jej dcéry.

„Opila som sa do nemoty. Išla som do jeho domu a začala som kričať, zobudila som tým deti a veľmi som ich rozrušila. Pamätajú si to. Vedia, že som vtedy bola pod vplyvom a že je dôležité, aby sa mama vyhýbala tomu, aby sa do takýchto situácii dostala," uviedla speváčka. „Moje deti sa teraz cítia bezpečne. To je teraz hlavné. Ja som sa tak v detstve necítila," doplnila umelkyňa.

Tá povedala aj to, že od skorého veku vedela, že ju tento boj čaká. Rovnakými problémami si totiž prešiel aj jej otec - známy herec Keith Allen. „Závislosť bola v mojej rodine vždy, takže to, že som začala brať lieky, sa dalo čakať. Pre mňa to nebolo o tom, či začnem, ale kedy sa to stane," uviedla Allen.