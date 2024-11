Victoria potešila všetky fanúšičky: Nad najnovšou FOTO Davida budú mnohé slintať!

Bývalý futbalista David Beckham. (Zdroj: SITA)

LONDÝN - Neodolala a odfotila svojho manžela Davida (49) bez trička! Módna ikona Victoria Beckham (50) má doma sexi muža, ktorej by jej mohla závidieť nejedna žena. Obaja sa venujú vášni, ktorá ich napĺňa, robí im radosť a v neposlednej rade zveľaďuje ich telá. Nie div, že obaja ohurujú dokonalými telami, ktoré vzbudzujú pozornosť.

Bývalá členka Spice Girls sa pochválila svojím manželom Davidom bez trička, ktorého odfotografovala pri tom, ako predvádza svoje brušné svaly pri cvičení v ich luxusnej domácej posilňovni. Fotku zverejnil manžel Victorie na sociálnej sieti, kde ukázal svoju dokonalú vypracovanú postavu.

Bývalý 49-ročný anglický futbalista potrápil svoje svaly v pondelok ráno, čím pokračoval vo svojej rutine. Zároveň predviedol svoju silu, keď robil cviky na hornej časti tela a venoval sa príťahom.

David si obliekol tmavé športové šortky s dlhými bielymi ponožkami a teniskami, pričom ukázal svoje tetovania. Na vyčerpávajúcom tréningu bol bez trička, čím sa postaral o rozruch u nežnejšieho pohlavia, ktoré na ňom nemohlo nechať oči.

Športovec prezradil, že do posilňovne zašiel so svojou manželkou Victoriou. „Ranné cvičenie s mojou ženou a jej fotoaparátom,“ napísal David do popisku k fotografii na Instagrame.

Očividne dbá i na to, aby jeho pravidelné tréningy mali čo najlepšie výsledky, ktoré podporuje doplnkovou výživou. Vo svojom príbehu na sociálnej sieti je totiž vidieť, ako si po cvičení mieša doplnkový nápoj od svojej novej značky.

David sa príkladne stará o svoje telo. Pred niekoľkými dňami predviedol na Instagrame svoju skvelú postavu, keď pózoval bez trička v saune. Futbalová legenda si dopriala rozmaznávanie a zdieľala záber s popiskom: „Piatkový reset." Prezident klubu Inter Miami CF dokázal, že nezostarol ani o deň. O svoju vyšportovanú postavu po skončení futbalovej kariéry rozhodne neprišiel.