Takto ju David nikdy neponížil: Tieto slová manžela nevedela Victoria Beckham rozdýchať!

Slávna dvojica oslávila počas minulého mesiaca svoje 25. výročie svadby. Ich vzťah patrí medzi tie najsilnejšie vo svete šoubiznisu, o čom sa fanúšikovia mohli presvedčiť aj v dokumente s názvom Beckham, ktorý mapoval život bývalého futbalistu Manchesteru United či Realu Madrid.

K natáčaniu tohto počinu sa v najnovšom rozhovore vrátil režisér Fisher Stevens, ktorý prehovoril o slávnej scéne, kde sa Victoria rozhovorila o pomeroch, z akých pochádzali ich rodičia. Bývalá speváčka povedala, že jej rodičia pochádzali z robotníckej triedy. V tom ju David prerušil a spoza dverí jej povedal, nech je úprimná. Na otázku, v akom aute ju vozieval jej otec do školy napokon odpovedala, že to bol Rolls-Royce.

„Hovoril som si, že je zlatá a otvorená. Začala hovoriť, že pochádza zo skromných pomerov... Vtedy David otvoril dvere a hovoril jej, nech je úprimná. Nemohol som tomu uveriť. Hneď som písal producentke, že čo tam robí. Naschvál sme natáčali v čase, keď mal byť David mimo domu, aby sa Victoria cítila pohodlnejšie. Bola veľmi zahanbená a nervózna, pretože to počúval. V rozhovore sme pokračovali až potom, keď som videl odísť jeho auto," povedal Stevens pre magazín Variety.

Toto prerušenie jej však napokon pomohlo. „Malo to na neho dopad a chcel, aby jeho manželka nerobila typické veci, ale chcel ju oslobodiť. Naozaj to pomohlo a ďalší rozhovor zmenil všetko. Pre film to bol dobrý moment, ale naštvalo ma to," doplnil režisér.

