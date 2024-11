Obavy o Arianu Grande sa stupňujú: Prehovorili LEKÁRI, je to s ňou naozaj ZLÉ!

Ariana Grande. (Zdroj: SITA)

Na priemére nového filmu Wicked sa slávna hviezda ukázala inak ako zvyčajne. Hoci vždy bola štíhla, tentokrát to zašlo príliš ďaleko. Trčiace kosti a tenké ruky rozvírili vlnu diskusií na internete, kde fanúšikovia písali, že vyzerá „veľmi krehko", zatiaľ čo iní jej vzhľad okomentovali slovami, že „Ozempic je Ozempic."

Aby toho nebolo málo, aj jej herecká kolegyňa z nového filmu Cynthia Erivo sa ukázala oveľa vychudnutejšia než zvyčajne. Lekári varujú, že za dramatickou premenou oboch hviezd môže byť ich obmedzujúca vegánska strava, ako uvádza Dailymail.

Doktor Dennis Schimpf, ktorý pôsobí ako plastický chirurg v Južnej Karolíne upozornil, že pri takýchto diétach hrozí nedostatok bielkovín, čo môže spôsobiť úbytok svalov a doslova len „kožu a kosti“. Ako dodal, Arianin oveľa bledší vzhľad môže byť spôsobený nedostatkom živín, za ktorým by mohla byť spomínaná strava.

Vyjadrili sa dokonca tiež bývalí vegáni, ktorí v Arianinom vzhľade vidia odraz svojho boja so zdravotnými problémami, za ktorým bola diéta, pričom doplnili, že pravdepodobne ide už o „vegánstvo v konečnom štádiu“.

„Pri vegánskej strave vznikajú zvyčajne problémy s bielkovinami, ktoré spôsobujú úbytok svalovej hmoty. Tí, ktorí sú prísnymi vegánmi, musia často užívať proteínové doplnky alebo pridávať proteínové prášky do svojich smoothies," priznal doktor Schimpf.

Lekári však nemôžu úplne vylúčiť, že v radikálnej premene oboch herečiek zohral úlohu Ozempic alebo stres z natáčania a propagácie veľkého hollywoodskeho trháku. „Hoci môžu spomínaným spôsobom zvýšiť príjem bielkovín, tento typ bielkovín nie je taký účinný ako napríklad steaky, kuracie mäso a ryby. Doplnkové bielkoviny nebývajú také účinné ako bielkoviny v potrave," objasnil lekár.

Ariana je vegánkou už viac ako desať rokov, pričom o zmene svojho stravovania prehovorila v roku 2013, kedy odôvodnila, že z tým bola jej láska k zvieratám, ako sú napr. psy. Cynthia je tiež vegánkou, konkrétne od roku 2018. K zmene sa odhodlala po tom, čo zistila, že jej telo „nezvládalo červené mäso“. Napokon pri tejto strave ostala z etických dôvodov.

Arianin tréner v rozhovore pre PopSugar v roku 2017 uviedol, že 31-ročná Ariana denne prežíva na smoothies, šalátoch, hnedej ryži, tofu a zeleninových zmesiach. Čo sa týka občerstvenia, zvykne konzumovať bobuľové ovocie - najmä čučoriedky a jahody, o ktorých minulý mesiac na sociálnej sieti uviedla, že sú jej „obľúbené“.

„Bledá pokožka môže svedčiť o nutričnom strese, hoci, úprimne, u týchto celebrít je to naozaj ťažké posúdiť. Nikdy nie sú odfotografované úplne bez make-upu či bronzeru alebo nejakého korektora na pleti," uviedol Schimpf.

Podľa neho je tiež možné, že za nedostatkom výživy môže byť konzumácia alkoholu alebo stres, čo vedie k bledej pleti. Navyše, bledá pleť môže byť spôsobená aj určitými zákrokmi alebo lasermi, ktoré mierne zmenili jej odieň.

Doktor Michael Salzhauer, plastický chirurg známy ako „doktor Miami“, však nesúhlasí s tým, že na vine je vegánska strava. „Nemyslím si, že je to vegánstvom ako takým, pretože poznám niekoľko väčších vegánov. Skôr by ma zaujímalo, čo iné by za tým mohlo byť."

Ne nedávnych fotografiách vyzerá Ariana veľmi chudo, čo je celkovo pre lekárov veľmi znepokojujúce. „Ak sa pozriete na jej oblasť spánkov (na strane hlavy medzi čelom a uchom), môžete vidieť, že je u Ariany vydutá, k čomu dochádza pri podvýžive alebo chudnutí," dodal lekár a zároveň pripustil psychický problém, ktorý by mohol byť za jej vychudnutejším vzhľadom.