Ariana Grande sa ZAMILOVALA do kolegu: Už sa neskrývajú... Aha, ako sa mu s láskou venuje!

LOS ANGELES - V uplynulých dňoch sa konalo niekoľko slávnostných premiér novinky s názvom Čarodejnica (Wicked). A práve počas natáčania spomínanej rozprávky si Ariana Grande (31) našla nového priateľa - zamilovala sa do kolegu Ethana Slatera (31). Spočiatku dvojica svoj vzťah tajila, no už sa neskrýva!

Nový vzťah Ariany Grande nezačal bez problémov. Počas natáčania rozprávky Wicked sa speváčka zamilovala do kolegu Ethana Slatera, no ten má dieťa a v tom čase bol ešte ženatý. A práve kvôli slávnej speváčke požiadal o rozvod. Aj preto sa produkcia obávala, že by ich vzťah mohol uškodiť diváckemu úspechu projektu.

„Ariana a Ethan preto dostali pokyn, aby na 6 mesiacov zmizli, čo tiež urobili,“ povedal DailyMailu zdroj blízky štábu. Za celý ten čas sa dvojicu podarilo spoločne odfotiť len v Disneylande a na jednej večeri v New Yorku, kde spolu od októbra žijú. No hoci posledných 6 mesiacov žili takpovediac v utajení, na premiérach sa už neskrývajú.

Fotografi ich dokonca zachytili pri milom momente, keď Ariana svojmu partnerovi naprávala motýlika a pri tom mu s láskou pozerala do očí. Pozrite, ako im to spolu pristane!

Ariana Grande a Ethan Slater (Zdroj: Profimedia)