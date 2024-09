Reči o rozchode sa definitívne potvrdili: Hviezdny herec vymenil sexi speváčku za známu kolegyňu!

Jeremy Allen White (Zdroj: SITA)

LOS ANGELES - Americký herec Jeremy Allen White (33) prežíva v osobnom živote poriadne turbulentné obdobie. Po minuloročnom rozvode s Addison Timlin sa dal dokopy so speváčkou Rosalíou, avšak v poslednej dobe sa začalo hovoriť o ich rozchode a najnovšie si White vymieňal horúce bozky s kolegyňou Molly Gordon.

Počas minulého roka sme vás informovali, že americký herec si za svoju exmanželku našiel náhradu expresne rýchlo. Tou bola speváčka Rosalía, s ktorou sa White pravidelne ukazoval na verejnosti. V posledných týždňoch sa však nahlas začalo špekulovať o tom, že tento vzťah je už minulosťou.

Najnovšie zábery známeho herca tieto reči výrazne potvrdili, pretože sa na verejnosti objavil so svojou kolegyňou z úspešného seriálu The Bear - Molly Gordon. Slávna dvojica si na verejnosti vymieňala dotyky a nechýbali ani horúce bozky.

Molly Gordon (Zdroj: SITA)

Ich zábery priniesli viaceré médiá a hereckí kolegovia tak na vzťah, ktorý mali v The Bear, nadviazali aj v skutočnom živote. Ani jeden z nich sa k celej situácii zatiaľ nevyjadril, avšak ak by sa skutočne dali dokopy, tak by urobili radosť každému jednému fanúšikovi spomínaného seriálu.

Jeremy Allen White, Molly Gordon (Zdroj: Profimedia)