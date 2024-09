Tajný rozchod slávnej speváčky (35): O rozpade vzťahu prehovorila až po niekoľkých mesiacoch!

(Zdroj: GettyImages)

Dvojica sa dala dokopy počas roka 2020 po tom, čo sa partner speváčky objavil v klipe k jednej z jej piesní. Na konci roka následne oznámili, že sa stanú rodičmi a momentálne im robí radosť ich dcéra Hazel.

Victoria Monet s partnerom a dcérkou (Zdroj: SITA)

Počas včerajšieho dňa však speváčka prezradila, že jej vzťah je už minulosťou. Na sociálnej sieti Twitter uviedla, že dvojica sa rozišla už pred 10-timi mesiacmi, avšak koniec ich vzťahu mal prebehnúť bez akýchkoľvek drám.

„S dobrým úmyslom sme sa vyhýbali verejnému vyhláseniu o niečom tak prirodzenom a osobnom, ako je láska. Chceli sme sa však vyhnúť bolesti, ktorú nám spôsobovali falošné obvinenia o našom vzťahu. Nakoniec sme sa rozhodli dať za tým bodku. Posledných 10 mesiacov sme sa snažili vyrovnať sa s faktom, že už nie sme vo vzťahu. Aj napriek tomu však jeden druhého naďalej obdivujeme a rešpektujeme, len už nie sme pár," napísala speváčka.

„Obaja sme potrebovali v niektorých oblastiach vyrásť a najlepšie bude, keď to urobíme oddelene, takže môžeme zostať najlepšími verziami pre našu dcéru. Jednoducho to nefungovalo a je to v poriadku. Stále pre seba znamenáme veľa a pre našu rodinu robíme všetko s láskou. Hazel bude vždy naša najväčšia priorita a žiadny vzťah to nezmení," doplnila Monet.