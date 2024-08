Manželstvo Jennifer Lopez a Bena Afflecka je definitívne v troskách: Dvojica mala podpísať rozvodové papiere!

Ben Affleck, Jennifer Lopez (Zdroj: SITA)

O rozpade jedného z najslávnejších manželstiev sveta sa otvorene hovorí už niekoľko mesiacov. Na verejnosť sa totiž dostalo niekoľko informácií, ktoré tieto dohady potvrdzovali a v nedávnom období už dvojica nebývala v spoločnej domácnosti.

Počas posledných hodín však na svet vyplávali informácie, ktoré zrejme nechcel počuť žiadny fanúšik tejto dvojice. Denník Daily Mail totiž prišiel s informáciami, ktoré hovoria o tom, že slávny pár už mal podpísať rozvodové papiere a čakajú už len na správny čas, kedy koniec ich vzťahu oznámia verejnosti.

„Rozvodové papiere dokončili už pred mesiacom, už len čakajú na správny čas, kedy ich podajú na súd. V tom čase vydajú spoločné stanovisko, v ktorom uvedú, že kvôli ich láske sa snažili manželstvo zachrániť, ale nepodarilo sa im to. Nakoniec nedokázali nájsť kompromis. To, čo medzi nimi bolo predtým, je preč a obaja to akceptovali," uviedol zdroj z okolia dvojice.

Jennifer Lopez a Ben Affleck (Zdroj: Profimedia)