Sklamaná Jennifer Lopez: Affleckovi bol ich vzťah ľahostajný… Manželstvo sa ani len nepokúšal zachrániť!

(Zdroj: Profimedia)

O tom, že dvojica už má nachystané rozvodové papiere, sa hovorilo dlhšiu dobu. Verejnosť čakala už len na to, kedy ich slávny pár podá na súd a tento deň prišiel včera, teda presne 2 roky od ich veľkolepej svadobnej hostiny.

Momentálne je tak žiadosť o rozvod slávnej herečky veľmi pálčivou témou a vyjadrili sa k nej už aj ľudia z okolia Lopez. Tá je podľa nich sklamaná hlavne z toho, že Affleck sa vôbec nesnažil zachrániť ich vzťah.

„Rozhodla sa, že je čas sa pohnúť ďalej. Je veľmi sklamaná a smutná, ale Ben jej nedal žiadne signály, že chce, aby ich manželstvo pokračovalo. Neukázal žiadne odhodlanie, aby napravil ich vzťah. Zašlo do až do bodu, keď sa musela začať zaujímať len o seba. Veľmi sa snažila, aby to fungovalo a je to veľmi smutné," povedal jeden zo zdrojov pre magazín People.

Jennifer Lopez (Zdroj: SITA)