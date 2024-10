Jennifer Lopez prelomila mlčanie: Prvé slová o rozvode s Benom Affleckom!

Jennifer Lopez (Zdroj: SITA)

O rozvode slávnej dvojice sa špekulovalo prakticky od začiatku tohto roka a v auguste podala Lopez žiadosť o rozvod. Tá sa v najnovšom rozhovore po prvýkrát vyjadrila k celej situácii a pre magazín Interview opísala, ako sa jej zrútil celý svet.

„Človek musí byť kompletný na to, aby zažil niečo kompletné. Musíte sa mať dobre aj sám so sebou. Myslela som si, že som sa to naučila, ale nie je to pravda. Toto leto som ostala opäť sama. Chcem si dokázať, že takto dokážem fungovať. Byť vo vzťahu ma nedefinuje. Nemôžem hľadať šťastie v iných ľuďoch. Musím byť šťastná sama zo seba," uviedla Lopez.

Tá ďalej povedala, že aj napriek nešťastnému koncu vzťahu neľutuje, že do toho išla. „Ani sekundu som to neľutovala. To ale neznamená, že ma to takmer nezničilo. Takmer áno. Ale teraz sa na to pozerám z druhej strany a hovorím si, že je to presne to, čo som potrebovala. Viem, že nič z toho, čo o mne bolo povedané a napísané nie je pravda. Už dávno to viem. Viem, že som dobrý človek a dobrá matka. Viem, kto sú moji priatelia a viem, kto som," doplnila speváčka.