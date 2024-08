Známa speváčka zahodila zábrany: Svoju dokonalú postavu ukázala v sexi miniplavkách!

Jess Glynne (Zdroj: SITA)

Úspešná hudobníčka má na svojom konte viacero známych hitov, ako sú napríklad I'll Be There, Take Me Home či Don't Be So Hard On Yourself. Momentálne však prežíva úspešné obdobie hlavne v súkromnom živote, kde od minulého roka tvorí pár s bývalou anglickou futbalistkou Alex Scott.

Alex Scott, Jess Glynne (Zdroj: SITA)

Momentálne si dvojica užíva voľné chvíle na dovolenke, odkiaľ poslali fanúšikom poriadne horúce pozdravy. Speváčka na svojom profile na sociálnej sieti Instagram totiž zverejnila viaceré zábery, na ktorých pózovala so Scott, ale aj úplne sama. Na jednej z fotiek sa však predviedla v miniplavkách, v ktorých naplno ukázala svoju dokonalú postavu.