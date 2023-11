Speváčka s milenkou vytasili svoje zbrane: Bradavky v hlavnej úlohe!

(Zdroj: profimedia.sk)

V stredu večer sa v Londýne konalo udeľovanie cien GQ Men Of The Year Awards, ktorého sa zúčastnilo viacero známych tvárí. Značnú pozornosť na seba strhla britská speváčka Jess Glynne, ktorá na sebe mala korzet pripomínajúci brnenie. Zaujímavé je, že v oblasti pŕs bol vytvarovaný tak, že to pôsobilo dojmom, akoby umelkyni trčali bradavky.

Jess Glynne (Zdroj: profimedia.sk)

Mimochodom, tie sa všetkým rozhodla ukázať aj jej milenka Alex Scott. Moderátorka a bývalá futbalistka mala na sebe šaty pripomínajúce trblietavú sieť, pod ktoré si nedala spodnú bielizeň. Nuž, mnohí sa pri pohľade na ňu zrejme červenali.

Alex Scott (Zdroj: profimedia.sk)

Hoci je viac, než jasné, že Jess a Alex tvoria zamilovaný pár, spoločnému pózovaniu fotografom sa teraz ešte vyhli. Dobre informovaný zdroj z ich okolia v súvislosti s tým tvrdí, že na všetko chcú ísť postupne a nič nechcú uponáhľať.