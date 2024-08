Jennifer Lopez znáša rozvod poriadne ťažko: Nevie sa s tým zmieriť... Podľa nej ju Affleck totálne ponížil!

Jennifer Lopez a Ben Affleck (Zdroj: Profimedia)

O rozvode slávneho páru sa hovorí už niekoľko mesiacov. V poslednom období sa však objavili správy o tom, že dvojica už mala podpísať rozvodové papiere a čaká už len na vhodnú chvíľu, kedy ich podá na súd a celú vec oficiálne zverejní.

Slávny pár si má dávať na čas kvôli Affleckovi, ktorý chce svoju manželku ochrániť a dať jej čas sa na oznámenie pripraviť. Lopez je však podľa zdroja z jej okolia na herca aj napriek tomu poriadne naštvaná a cíti, že ju pred celým svetom ponížil.

„Je poriadne naštvaná, lebo ju ponížili. On bol ten, ktorý inicioval to, aby sa dali znova dokopy. Dávala jasne najavo, že on je láskou jej života. Len pred dvoma rokmi mali svadbu. Už to nie sú malé deti. Celé sa to dotýka aj ich piatich detí. Vedela, že sa ich rodiny prepoja. Ešte stále sa nedostala cez to, že je koniec," povedal zdroj pre magazín Page Six.

(Zdroj: Profimedia)