Je babičkou, má 61... Ale telo BOHYNE: Hviezda vyrazila dych FOTKOU v plavkách!

Demi Moore (Zdroj: SITA)

LOS ANGELES - Hviezdna herečka Demi Moore (61) už dávno prekročila prah 60-ky. Navyše pred rokom z nej dcéra Rumer spravila aj babku. Pri pohľade na ňu by to však tipol len málokto. Veď pozrite, ako tmavovláska vyzerá v plavkách!

Demi Moore vždy vyzerala na svoj vek výborne. Málokto by tipol správne, koľko má rokov. Niet divu, že za ňou pálili aj výrazne mladší muži. Za všetkych spomeňme o 15-rokov mladšieho Ashtona Kutchera, za ktorého bola vydatá dlhých 8 rokov. No a rozdiel vo veku by ste si medzi nimi nevšimli ani dnes, keď má herečka 61.

Dôkazom je fotka, ktorou sa pochválila na sociálnej sieti Instagram jej dcéra Rumer. Rodinka sa stretla pri príležitosti narodenín ďalšej z dcér Scout. Špeciálny deň si užívali pri vode. A okrem mladších žien Willisových sa v plavkách ukázala aj mama Demi. Takto vyzerá žena, navyše babička, po 60-ke?! Wau, je to bohyňa!

(Zdroj: Instagram R.W:)