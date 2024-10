Šokujúci pohľad na Demi Moore: Ovisnuté prsia, tri vlasy na hlave... Takto ZLE ešte nevyzerala!

Demi Moore (Zdroj: SITA)

Halloween je príležitosť na chvíľu sa prevteliť do inej osoby či dokonca inej veci. Aj Hollywood dnes týmto sviatkom naplno žije a koná sa niekoľko prominentných večierkov so strašidelnou tématikou. V prestrojení sa pri tejto príležitosti pochválila na sociálnej sieti Instagram aj hviezdna Demi Moore. A pohľad na ňu bol naozaj šokujúci.

Síce takto vystrojená nešla na párty, záber pochádza z natáčania hororu Substancia, no svojím fanúšikom ním vyrazila dych aj tak. Málokto by ju na záberoch spoznal, nápovedou k tomu, že ide o slávnu herečku, bola len menovka nad príspevkom. Ovisnuté prsia, doslova tri vlasy na hlave, veľké okuliare a zošuverené koža. No, takto zle ešte Demi Moore nevyzerala!