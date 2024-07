Hviezdna dvojica rozprúdila špekulácie: Po dvoch rozchodoch sa objavili bok po boku... Dajú si ďalšiu šancu?

Camila Cabello (Zdroj: SITA)

Dvojica tvorila pár medzi rokmi 2019 a 2021. Následne sa však rozišli a zdalo sa, že ich vzťah je definitívne minulosťou. Minulý rok sa však objavili zábery, na ktorých bolo jasne vidieť, že si dali druhú šancu.

Tá však vydržala len pár týždňov a ich fanúšikovia si mysleli, že je medzi nimi definitívny koniec. Počas tohto týždňa sa však na sociálnych sieťach začali objavovať videá, ktoré zachytili dvojicu počas finále futbalového turnaja Copa América.

Fanúšikovia tak okamžite začali špekulovať o tom, či si dá slávna dvojica aj tretiu šancu. To však vyvolalo zmiešané reakcie a kým niektorí sa začali radovať a prajú si, aby im to tentokrát vyšlo, tak množstvo z nich im odkázalo, aby to už konečne vzdali.

K špekuláciám sa však napokon vyjadril aj zdroj z ich okolia, ktorý reči o ich ďalšom vzťahu vyvrátil. „Shawn a Camilla sú len kamaráti. Určite sa nedajú opäť dokopy. Bola tam so svojím otcom a náhodne na seba so Shawnom narazili," uviedol zdoj pre The Sun.