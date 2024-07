Speváčka na premiére s HOLÝMI PRSIAMI: Preboha, tieto šaty si si mala dať NA PLAVKY!

Po intenzívnej búrke ľudia odchádzajú z areálu (Zdroj: Profimedia)

MADRID - V piatok večer sa v kultúrnom centre Matadero v Madride konala slávnostná premiéra filmu Fly Me to the Moon. Novinku si prišlo pozrieť mnoho hviezdnych osobností... Jedna z nich však na seba strhla všetku pozornosť. Prišla v úplne priesvitných šatách... Ukazovala holé prsia!

Móda v šoubiznise je čoraz odvážnejšia. Verejne známe osobnosti sa v snahe upútať na seba pozornosť, odhaľujú stále viac a viac a čo kedysi bolo absolútne neprípustné, je dnes novým štandardom. Dôkazom je aj štvrtková premiéra filmu so Scarlett Johansson a Channingom Tatumom, Fly Me to the Moon.

Zatiaľ čo niektoré z prítomných žien sa rozhodli pútať pozornosť svojou charizmou a prišli nahodené ako skutočné dámy, iné stavili na prvý plán a odhalili kožu. Práve to je totiž zaručeným spôsobom, ako strhnúť na seba pohľady nielen prítomných, ale aj fotogafov. K takým sa radí aj španielska speváčka a herečka Samantha Hudson (24).

Do kultúrneho centra Matadero dorazila v kompletne priesvitných šatách na ramienkach. Tie by si väčšina žien dala maximálne tak na plavky a prechádzala by sa v nich po pláži. Ona sa však rozhodla si ich obliecť na slávnostnú premiéru. A pod ne si dať len spodnú časť bielizne. Všetkým prítomným sa tak naskytol pohľad na jej úplne nahé prsia!.

