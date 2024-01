Slávneho speváka OPÄŤ obťažovala stalkerka: Spôsobila mu vážnu ujmu... Skončila za mrežami!

Harry Styles (Zdroj: SITA)

Slávny spevák si v posledných rokoch zažil podobných incidentov niekoľko. V roku 2022 sa do jeho domu pokúšala dostať neznáma žena, ktorá bola predtým odsúdená za nebezpečné prenasledovanie.

Kvôli tomu Styles zvýšil vo svojom dome bezpečnosť a investoval aj do svojej ochranky. Ani to však niektoré fanúšičky očividne neodrádza, keďže sa ďalšia z nich postavila pred súd, kde čelila obvineniam zo stalkingu a obťažovania.

Žena mala týmto konaním spôsobiť, že sa bývalý člen One Direction bál o svoje bezpečie, čím utrpel podľa The Sun vážnu ujmu. Celý prípad sa na súde otvoril v utorok a žena bola vzatá do vyšetrovacej väzby. Tam budem minimálne do 20. februára, kedy sa znova postaví pred sudcu.

„Harry bol z celej situácie poriadne rozrušený. Začiatok tohto mesiaca strávil na ostrove Anguilla s jeho priateľkou Taylor a Jamesom Cordenom. Bol to pre neho skvelý oddych. Táto udalosť sa udiala tesne po tom, ako sa vrátil. Harry len chce žiť svoj bežný život, avšak táto vec je veľmi znepokojujúca," povedal zdroj z jeho okolia.