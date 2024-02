Domotaný spevák na bicykli: Nevie, aké je počasie? Hore zima, dole leto!

Harry Styles (Zdroj: SITA)

Bývalý člen chlapčenej skupiny One Direction, Harry Styles, už neraz v spoločnosti vyrazil dych svojim outfitom. Infantilné tričko s potlačou, pestrofarebné kockované traky, čipkovaná košeľa či sieťovaný top... Hudobník v odievaní nemá hranice a rád prezentuje svoj zaujímavý módny vkus.

No akési "pravidlá" sú mu cudzie aj mimo červeného koberca. Paparazzi ho v týchto dňoch nafotili v uliciach Londýna, ako v premávke jazdí a bicykli. Že dal prednosť takémuto dopravnému prostriedku pred autom, mu určite slúži ku cti, no hviezdny spevák pútal pozornosť aj niečim iným.

Harry Styles (Zdroj: SITA)

Vyzeral totiž, akoby sa nevedel rozhodnúť, aké ročné obdobie aktuálne je. Hore to totiž vyzeralo, že je treskúca zima, oblečenú mal veľkú bundu, šál aj čapicu. No dole... Tam to zas pôsobilo, že očakáva veľké teplá. Namiesto normálnych nohavíc si totiž obliekol kraťase. Veď pozrite sami!

(Zdroj: Profimedia)