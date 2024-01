Vtipný pohľad na Bena a J-Lo v MINI autíčko: Vyzerá ako hračkárske, ale… Fúúú, to je pálka!

(Zdroj: Profimedia)

Svätý Bartolomej - Hviezdny párik Ben Affleck (51) a Jennifer Lopez (54) si užívajú dovolenku na ostrove Svätý Bartolomej. Paparazzi ich prichytili práve pri nákupoch. A aj tí boli bez pochýb prekvapení, do čoho si to dvojica sadla. Vyzerali totiž, akoby sa nasúkali do hračkárskeho auta. Fúúú, ale stojí ako luxusné SUV!