Ben Affleck neveril vlastným očiam: Z toho, čo mu spravila Jennifer Lopez, zostal v poriadnom šoku!

Ben Affleck a Jennifer Lopez (Zdroj: SITA)

Začiatok tohto roka bude pre Jennifer Lopez poriadne nabitý. Už 16. februára sa totiž jej fanúšikovia dočkajú nového albumu s názvom This Is Me... Now a 27. februára bude mať na streamovacej platforme Amazom Prime premiéru dokument This Is Me … Now: A Love Story.

Jednou z najväčších inšpirácii bol pre hudobníčku jej manžel Ben Affleck. Pri tvorení svojho najnovšieho albumu totiž využila aj ľúbostné listy, ktoré jej herec písal.

Podľa magazínu Variety si Lopez pozvala do ich spoločného bytu skupinu hudobníkov, ktorý jej s albumom pomáhali a pri tom im ukázala spomínané dopisy. V tom čase však do domu prišiel Affleck a z toho, že jeho partnerka zdieľala ich listy, mal byť v poriadnom šoku.

