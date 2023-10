Ben Affleck má doma BOHYŇU: Sexi JLo (54) ukázala telo v EROTICKEJ bielizni!

Jennifer Lopez (Zdroj: SITA)

Jennifer Lopez je dôkazom toho, že ani dve deti či vek nie sú prekážkou na ceste k vysnívanej postave. Popová diva tento rok oslávila 54. narodeniny, no krivkami by strčila do vrecka aj o dve generácie mladšie ženy. Vďaka svojim odvážnym outfitom, ktoré sem-tam odhalia kúsok bruška, to pravidelne dokazuje aj v spoločnosti.

Aktuálne však diva v spolupráci so známou značkou spodnej bielizne navrhla vlastnú kolekciu, a tú aj sama odprezentovala. Nafotila sériu dráždivých záberov v erotických kúskoch, ktoré vďaka svojim priehľadným materiálom viac odhaľovali ako zahaľovali. „Ben Affleck je veľký šťastlivec,“ zhodovali sa fanúšikovia pod zverejnenými zábermi. A čo hovoríte vy?

