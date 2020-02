Zdrvujúce správy! Brende z Beverly Hills sa vrátila rakovina: Rok to tajila!

„V najbližších dňoch alebo týždňoch by to vyšlo najavo. Vrátila sa mi rakovina, je to vo 4. štádiu. Preto som tu,” priznala so slzami v očiach pred kamerami Good Morning America Shannen Doherty.

Tá chcela fanúšikom sama oznámiť, že opäť bojuje so zákernou chorobou. A chcela to spraviť skôr, ako by sa objavili nejaké dohady. Správy o jej zdravotnom stave sú totiž súčasťou dokumentácie k súdnemu procesu, ktorý vedie s poisťovňou kvôli požiaru domu z roku 2018.

„Som ako prikovaná a veľmi sa bojím,” zverila sa Shannen, ktorej bola rakovina prsníka diagnostikovaná v roku 2015. V roku 2017 potešila hádam každého, keď oznámila, že je v remisii. Minulý rok vo februári sa však rakovina vrátila. A zasiahla oveľa agresívnejšie...

Seriálová Brenda však o tom povedala len svojej mame, manželovi a kolegovi z Beverly Hills 9021 - Brianovi Austinovi Greenovi. Práve on jej bol veľkou oporou aj počas nakrúcania nových častí seriálu, čo sa dialo akoby na počesť zosnulého Luka Perryho.

„Keď Luke zomrel, kládla som si otázku, prečo som to nebola ja. Bolo to zvláštne. Som tu ja s takouto diagnózou a potom je tu niekto, kto sa zdá byť zdravý a musí odísť prvý. Bolo to šokujúce. Reboot je to najmenej, čo som mohla na jeho poctu spraviť,” poznamenala seriálová Brenda.

„Mala som stavy veľkej úzkosti, keď som si myslela, že to nedokážem prekonať. Brian mi vždy hovoril, že čokoľvek sa deje, bude mi vždy kryť chrbát,” prezradila brunetka. „Keď vám diagnostikujú rakovinu, váš život sa nekončí. Stále máte čo robiť,” dodala Shannon, ktorá teda okrem tohto boja túži vyhrať aj spor so spomínanou poisťovňou. „Čo je veľa, to je veľa. Tieto veľké spoločnosti a korporácie ničia bežných ľudí,” uzavrela túto tému.

Shannen Doherty pred kamerami Good Morning America prezradila, že opäť zvádza boj s rakovinou. Zdroj: GMA