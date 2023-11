Robbie Williams (49) sa pokúsil o SAMOVRAŽDU: Slová slávneho speváka vás šokujú!

Robbie Williams (Zdroj: SITA)

Už budúci týždeň vyjde na Netflixe dokument o Robbiem Williamsovi, v ktorom porozpráva o svojom turbulentnom živote. Včera sa v Londýne konala slávnostná premiéra, ktorej sa samozrejme zúčastnil aj britský hudobník.

Počas večera sa o svojom dokumente zhováral aj s viacerými médiami, ktorým vyrazil dych šokujúcim priznaním. Pre Mirror totiž povedal, že v období, keď bojoval so závislosťou na drogách a alkohole, či mentálnymi problémami, sa pokúsil o samovraždu.

„Vďaka Bohu, že sa v súčasnosti hovorí o mentálnom zdraví úplne inak, ako v minulosti. Čítal som však niečo, čo ma naštvalo. Niekto povedal, že celebrity robia problémy s mentálnym zdravím sexi. Na tom, že človek chytí nôž a rozreže si vlastné zápästie tak, ako ja, nie je nič sexi. Musíme byť opatrní a dávať si pozor na to, čo hovoríme," povedal Williams.

„Áno, naozaj som to urobil. Dôvod, prečo to hovorím je, že všetci ľudia sú rovnakí. Je úplne jedno, či sú v reality šou alebo v novom filme od Scorseseho. Nemôžeme len tak obviňovať ľudí, pretože to nie je v poriadku," dodal spevák.

