Desivé svedectvá susedov Viktórie (†24): Samovražda a vražda z lásky! Anjelik bez známok života a mama v stodole

(Zdroj: Facebook/V.G.)

Tragédia a zúfalý čin matky, ktorej chýbal milovaný muž. Po samovražde svojho partnera Radoslava sa Viktória rozhodla ukončiť svoj život predčasne a život vzala aj svojej malej dcérke. Susedia si však jej desivé rozhodnutie nevedia vysvetliť. Natíska sa otázka, či sa rodinnej tragédii dalo zabrániť, ak by niekto vypočul varovné signálny mladej Viktórie.

Teroristi z Hamasu poskytli dôkazy o zneužívaní najväčšej nemocnice v Gaze (Zdroj: Twitter/Israel Defense Forces)

Posledná cigareta a strašný nález v stodole

Rodinné nešťastie má pravdepodobne pôvod v predčasnej smrti jej partnera Radoslava. Ten sa na jar tohto roka rozhodol ako prvý pre zúfalý čin a svoj život ukončil v stodole pri dome a obesil sa. Sused Ľubomír uviedol, že v tom čase v obci bývali tri týždne. „Rado jej povedal, aby mu zašúľala cigaretu. On išiel do stodoly a tam sa obesil. Keď tam prišla a videla ho obeseného, rýchlo dobehla k nám a skríkla, aby sme prišli na pomoc. Ja som ho nožom odrezal, ešte ho triaslo, ale už sme ho nedokázali zachrániť“, uviedol Ľubomír pre Nový čas.

Zo statusov mladej Viktórie behá mráz po chrbte

To zrejme ešte netušili, že sa o pár mesiacov stanú svedkami ďalšej tragédie. Samovraždu muža svojho života niesla Viktória veľmi ťažko a so svojimi pocitmi sa zdôverovala aj na sociálnej sieti. V jednom z príspevkov uviedla, že aj keď od jeho smrti ubehlo 5 mesiacov, ďalších 5 už nechce. V inom zas spomína Radovu obľúbenú pieseň ešte 22 dní, a načrtla že počet dní, ktoré bude ešte na tomto svete, si nechá pre seba. Z posledných slov „...ale nebude to už dlho..tik-tak“ behá naozaj mráz po chrbte. V osudný deň prišli podľa susedov do domu, z ktorého sa po Radoslavovej smrti odsťahovali, spolu s dcérkou taxíkom. Poslednú správu poslala priateľovi svojej matky s informáciou, že sa ide obesiť. Jej mama preto zalarmovala susedov, aby ju skontrolovali, no tí našli už len bezvládne telo jej dcérky s mikroténovým vrecúškom na hlave a v stodole bezvládne telo Viktórie.

Bezproblémoví susedia a malé dievčatko ako anjelik

Z obrovskej tragédie sa nevie spamätať nikto z ich susedov. Údajne boli bezproblémoví a smrť malého anjelika a samovraždu jej mamy si nevedia vysvetliť. Susedka, ktorá mladú mamičku našla mŕtvu, musela vyhľadať aj psychiatrickú pomoc. Domnievajú sa, že Rado, ktorý bol vždy veľmi ochotný a pracovitý, mal psychické problémy, lebo trpel bolesťami nôh. Čakala ho operácia, no tá bola naplánovaná až o rok. Zrejme bolesti a psychický stav boli príčinou prečo padol až na „dno“ a zvolil si smrť. „Mali sme ho radi, aj Viktóriu, muselo jej veľmi prepnúť, že to takto spravila. Chúďa malé dieťa, také bolo zlaté, bohužiaľ," uviedla suseda Helena a dodala: „Veď to bola mladá žena, nemala to spraviť, aspoň tomu dieťaťu nie. Keď som videla susedu od vedľa, ako našla to dieťa, ja by som sa zbláznila. Viete, muselo to byť pre ňu strašné“.