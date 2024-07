Brutálna bitka na kúpalisku! Muž bránil ženu, ktorú obťažovali: VIDEO Napadli ho traja, KO dostal od zápasníka MMA

Český zápasník MMA Tadeáš "Mawar" Růžička napadol s dvomi kumpánmi na kúpalisku muža. Ten skončil s početnými zlomeninami v tvárovej časti (Zdroj: Facebook/Krimi zprávy, Instagram/tadyonee)

Na pražskom kúpalisku v Břevnove napadli traja útočníci muža, ktorý sa chcel zastať jednej z návštevníčok. Ako informuje Policie České republiky, skupina svalnatých mužov mala ženu slovne obťažovať. Incident sa odohral vo štvrtok 18. júla.

"Následne sa im postavil ďalší muž, ktorý chcel ženu chrániť. Traja muži reagovali tak, že ho na mieste fyzicky napadli," povedal policajný hovorca Richard Hrdina. Po incidente musel byť napadnutý muž ihneď ošetrený v nemocnici. Lekári zistili, že v tvárovej časti má početné zlomeniny.

Zápasník MMA

Incident bol o to vážnejší a neskôr aj výrazne sledovaný, pretože jedným z útočníkov bol český zápasník MMA Tadeáš "Mawar" Růžička, ktorý poslal muža rovno k zemi. Ešte predtým mal po svojej obeti (29) začať pľuť aj svojimi dvomi kumpánmi. To však nebolo všetko. Zápasník mal ihneď po incidente opustiť areál kúpaliska len v plavkách a skryť sa v neďalekých kríkoch.

Útek z kúpaliska

Jeho dvaja kumpáni zbalili veci a snažili sa na aute opustiť parkovisko. Nastal však problém pri automate na lístky. "Jeden z mužov sa dlho snažil zaplatiť pri parkovacom automate. To sa mu však nepodarilo, tak začal do automatu mlátiť päsťami. Zistil však, že ani to nezaberá," dodal Hrdina. Medzitým do auta nastúpil aj spomínaný zápasník, ktorý sa celý čas ukrýval v kroví.

Trojici sa napokon podarilo z parkoviska úspešne odísiť. Bol v tom však problém. Celý incident aj následné ničenie parkovacieho automatu, zachytili viaceré priemyselné kamery.

Český zápasník MMA Tadeáš "Mawar" Růžička napadol na kúpalisku muža (Zdroj: Policie České republiky)

Českým policajtom netrvalo dlho, kým zistili o koho ide. Všetkých troch mužov predvolali na políciu, kde ich obvinili zo spáchania výtržníctva a trestného činu ublíženia na zdraví. "Za tieto činy im hrozí až trojročný trest odňatia slobody. Dopustili sa ho totiž opakovane," priblížil hovorca Policie Českej republiky.

Už bol v podmienke

Redakcia CNN Prima News upozornila v tejto súvislosti na incident, ktorého sa Růžička dopustil vo februári tohto roku. Vtedy si mal zápasník natočiť video ako napadol na ulici muža. Keď ho zložil na zem, nadával mu a začal ho fackovať. Video zverejnil na sociálnych sieťach, no neskôr ho zmazal. Polícia ho napriek tomu identifikovala a len tesne sa vyhol väzeniu. Vyšiel s podmienkou, ktorú ale teraz porušil.