Obrovská tragédia: ZÁHADNÁ SMRŤ mladej hviezdy (†14) vyvoláva množstvo otázok!

(Zdroj: pixabay)

Mladá influencerka sa stala slávnou už ako 8-ročná vďaka svojej kontroverznej tvorbe na sociálnych sieťach. Vo videách často používala vulgarizmy a aj slová, ktoré urážali viaceré rasy. Okrem toho sa preslávila aj vďaka svojej hudobnej kariére.

Od roku 2018 však nebola aktívna a viackrát sa za svoje vystupovanie ospravedlnila. Aj napriek tomu mala len na sociálnej sieti Instagram viac ako 3 milióny fanúšikov, ktorí sa včera dozvedeli šokujúcu správu.

Na spomínanom profile sa totiž po viac ako piatich rokoch objavil prvý príspevok. Ten informoval o smrti známej hviezdy a jej 21-ročného brata. „S hlbokým zármutkom vás musíme informovať o smrti Claire. Žiadne slová nedokážu opísať túto obrovskú stratu. Všetci sme z toho v šoku. Smrť jej brata ešte viac prehĺbila náš žiaľ," píše sa v príspevku.

Smrť mladej dievčiny však vyvoláva viacero otázok. Magazín New York Post sa spojil s jej otcom, ktorý tieto správy nechcel potvrdiť, ale ani ich nepoprel. Pre US Sun sa k celej situácii vyjadrila aj osoba, ktorá mala byť v minulosti jej manažérom. „Nikto nevie, kto tento príspevok zverejnil. Nikto z rodiny sa pod to nepodpísal. Momentálne by som mal smútiť... Avšak je tu strašne veľa otázok," doplnila spomínaná osoba.