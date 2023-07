Slávny spevák pochoval brata (†57): Och! S milovanou manželkou mali tak veľa plánov

Ronan Keating, ktorý sa preslávil pôsobením v speváckej formácii Boyzone, a jeho najbližší prežívajú v týchto dňoch veľmi bolestivé chvíle. V sobotu popoludní totiž pri autonehode prišiel o život jeho 57-ročný brat Ciaran.

Vo štvrtok sa konal jeho pohreb, na ktorom bola Ronanovi veľkou oporou jeho partnerka Storm. Spevák bol súčasťou zástupu, ktorý niesol rakvu. Počas smútočného obradu taktiež zaspieval pieseň s názvom This Is Your Song, ktorá vznikla v roku 1998, keď jeho matka Maria zomrela na rakovinu.

Ciaran po sebe zanechal tri deti a milujúcu manželku. S tou boli svoji 41 rokov a ako odznelo v smútočnej reči, mali ešte veľa spoločných plánov. Plánovali, že keď Annemarie pôjde do dôchodku, navštívia spolu Disneyland a precestujú Ameriku.

„Prežili spolu roky plné šťastia a radosti. Pred štyrmi rokmi sa z nich stali starí rodičia a bol to pre nich ten najkrajší titul,” uviedol v smútočnej reči jeden zo synov. „Tak veľa vecí sme chceli ešte spolu podniknúť. Odišiel od nás príliš skoro. Naše životy to navždy zmení a naše srdcia sú zlomené,” dodal.