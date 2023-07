TRAGÉDIA v rodine slávneho speváka: Zahynul jeho starší brat!

Okolnosti nehody, pri ktorej vyhasol život päťdesiatnika sú veľmi smutné. Ciaran Keating bol spoločne s manželkou Annmarie na ceste na futbalový zápas ich syna Ruairiho, ktorý hráva za Cork City. Mladík má v týchto dňoch dokonca narodeniny, ktoré sú zahalené neprekonateľným smútkom.

Auto v ktorom sa viezli jeho rodičia sa zrazilo s iným vozidlom. Otec zahynul a jeho matka bola prevezená do najbližšej nemocnice. Podľa medializovaných informácií by mala byť mimo ohrozenia života.

K rodinnej tragédii sa pre The Sun vyjadril priateľ speváka Ronana Keatinga. „Je to telefonát, ktorý od svojich blízkych nechce prijať nikto. Ronan hneď všetko nechal tak a išiel do Írska,” uviedol. Spevák je podľa jeho slov pochopiteľne zdrvený. „Usiluje sa ale zostať silný pre svoju rodinu a najbližších,” dodal.