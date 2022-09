Slávna speváčka prežívala po pôrode hrôzu: Na zdravotné sestry má veľmi ťažké srdce!

Meghan Trainor sa preslávila po celom svete ako speváčka hitu All About That Bass, ktorý jej priniesol globálnu slávu. Dnes má na YouTube už viac ako 2,5 miliardy zhliadnutí a radí sa tak medzi najpopulárnejšie videá na tejto platforme.

V roku 2014 stretla blondínka svojho súčasného partnera Daryla Sabaru (30). Randiť však začali až v roku 2016 a o dva roky neskôr si povedali svoje áno. Obaja boli šťastím bez seba, keď sa začiatkom minulého roka stali rodičmi.

Radosť však veľmi rýchlo vystriedali vážne obavy. „Bol to jeden z tých hororových príbehov, keď dieťatko po narodení neplakalo. Bolo úplne ticho. Hneď som sa pýtala prečo neplače. Potom mi povedali, že má problémy s dýchaním. Bolo to hrozné. Videla som ho asi len sekundu a potom ho zobrali preč. To bola asi najhoršia časť. Rozhodne to bol ťažký začiatok jeho života. Ale sme veľmi šťastní, že sme si ho nakoniec mohli zobrať domov," povedala nedávno v rozhovore pre Motherly Meghan.

Minulý týždeň však poskytla ďalší rozhovor, v ktorom prezradila, čo sa dialo na jednotke intenzívnej starostlivosti o novorodencov. Sestry z tohto oddelenia ju totiž obviňovali, že za zlý zdravotný stav jej syna môže práve ona sama. „Neustále sa ma pýtali, či som počas tehotenstva brala antidepresíva. A ja som ich brala, ale bolo ich úplné minimum a všetci moji doktori tvrdili, že ho to neovplyvní. Lenže oni stále naznačovali, že práve moje lieky boli za jeho zlým zdravotným stavom. Celé to bolo hrozné. Nikto mi nevedel povedať, čo mu vlastne je. Proste sa nechcel zobudiť. Povedali mi, že je to len na Rileym kedy sa rozhodne zobudiť," povedala hudobníčka pre magazín Romper.