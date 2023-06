Pikantné PRIZNANIE slávneho speváka: Mal sex, keď tu zrazu... Ehm, toto fakt?!

Charlie Puth sa preslávil vďaka svojmu hudobnému talentu. Okrem spevu sa venuje aj hre na piano a vďaka viacerým známym piesňam, ako je napríklad We Don't Talk Anymore, si získal po celom svete množstvo fanúšikov.

To, že hudba je nie len jeho prácou, ale aj vášňou, dokázal v rozhovore pre magazín Interview. V ňom okrem iného povedal, že keď dostane nápad na novú pieseň, tak ide všetko ostatné na druhú koľaj.

Známy spevák totiž priznal, že nápad na pieseň z jeho posledného albumu s názvom Marks On My Neck totiž dostal počas sexu. Puth neváhal a okamžite si svoje myšlienky zaznamenal. „Tú pieseň som napísal počas sexu. Možno som sa mal viac sústrediť na to, čo som robil, ale tá melódia sa proste odrazu objavila v mojej hlave. V tej chvíli som prestal a nahral si krátku hlasovku. Potom som pokračoval v tom, čo som robil predtým. Takto vznikla melódia tej piesne," povedal hudobník.