S touto ženou mal princ Harry prvý sex: 40-ročná bagristka zúri a... Toto je jej verzia!

Harryho memoáre spôsobili veľký rozruch nielen v kráľovskej rodine, ale aj v celej Británii. Niektorých ľudí sa však táto kniha dotkla viac, než si dokázali predstaviť. Jednou z nich je aj 40-ročná bagristka Sasha Walpole.

Tá sa totiž stala hlavnou hrdinkou časti knihy, ktorá sa riešila zrejme najviac. V nej Harry opisuje to, ako stratil svoje panictvo a aj všetky detaily vrátane toho, kde a za akých okolností k tomu prišlo. To však príliš nepotešilo spomínanú Walpole.

Preto sa rozhodla v rozhovore pre denník The Sun uviesť veci na pravú mieru a celú situáciu opísala zo svojho pohľadu. „Nebrala som ho ako princa Harryho. Bol to proste kamarát, s ktorým sme sa veľa smiali. Stretávali sme sa pri hraní póla a spájala nás láska ku koňom. V ten večer sme mali asi 10 panákov, miešali sme viaceré druhy alkoholu. Rozišla som sa vtedy s priateľom a on prišiel do krčmy, kde som bola s našimi kamarátmi, so svojou novou priateľkou. Nechceli sme, aby nám to pokazilo večer a tak sme začali piť ešte viac," povedala Harryho kamarátka.

„Potom sme šli von na cigaretu. Boli sme na lúke za krčmou a vtedy sa to stalo. Harry ma začal bozkávať a mali sme spolu sex. Bolo to vzrušujúce, pretože sme robili niečo, čo sme nemali. Boli sme tam asi 15 minút. Sex trval 5 minút. Nehovorili sme spolu, bola to len rýchlovka medzi kamarátmi. Keď sme skončili, buchla som ho po zadku. Mal ho pekný, mal vtedy len 16 rokov," prezradila Walpole, čo sa však nezhoduje s tým, čo napísal v knihe princ. Ten totiž tvrdil, že v tom čase mal 17 rokov a že mal sex s výrazne staršou ženou. Walpole však vtedy mala 19.

Tá ďalej priznala, že bola v šoku, keď sa dozvedela o tom, že o nej Harry napísal vo svojej knihe. „Harry ani jeho ľudia ma nevarovali. Mohli mi to aspoň povedať dopredu. Vediem úplne obyčajný život, toto som rozhodne nechcela," doplnila matka dvoch detí, o ktorej v podstatče doposiaľ nikto nevedel, že práve ona pripravila Harryho o poctivosť...