Šokujúce obvinenia Nicka Cartera z Backstreet Boys: Mal znásilniť 17-ročné dievča a... Týmto ju vraj NAKAZIL!

Závažné obvinenia vyriekla žena na tlačovej konferencii, ktorú vo štvrtok spoločne so svojimi právnymi zástupcami usporiadala. „Uplynulých 21 rokov bolo pre mňa plných bolesti, zmätku, frustrácie, hanby a ubližovania si. A to všetko v dôsledku toho, že ma Nick Carter znásilnil,” uviedla vo svojom vyhlásení Shannon Ruth.

Galéria fotiek (4) Shannon Ruth

Zdroj: Facebook

„Aj keď mám autizmus a žijem s detskou mozgovou obrnou, verím, že nič ma neovplyvnilo viac alebo nemalo vážnejší dopad na môj život než to, čo mi povedal a urobil Nick Carter,” pokračovala so slzami v očiach. „Pamätám si, že po tom, čo ma znásilnil, ma nazval ryšavou štetkou a schmatol ma tak, že mi zostali modriny na rukách,” dodala.

Podľa vlastných slov dlhé roky mlčala, lebo sa bála, že by mohla ísť do väzenia, ak by niekomu povedala, čo sa stalo. Motiváciou, prečo teraz prehovorila, je pre ňu to, aby Carter údajne neubližoval ďalším ženám a aby pykal za svoje prehrešky.

Vo štvrtok podala žalobu spolu s ďalšími troma ženami, ktoré chcú zostať v anonymite a tvrdia, že ich Carter tiež sexuálne napadol.

Podľa informácií Page Six v súdnych dokumentoch stojí, že ju spevák mal Shannon Ruth po koncerte v meste Tacoma nalákať do tourbusu, kde jej ponúkol červený nápoj, o ktorom sa nazdáva, že bol brusnicový džús zmiešaný s alkoholom. Bola v tom čase panna a vzal ju do postele, kde ju zneužil. Tvrdí tiež, že ju nakazil HPV vírusom. „Len preto, že je Nick Carter celebritou, neznamená to, že by mal byť ospravedlnený zo svojich zločinov,” tvrdí Shannon.

Nick všetky obvinenia popiera. „Tieto tvrdenia o incidente, ktorý sa údajne odohral pred viac ako 20 rokmi je nielen právne bezpredmetné, ale aj úplne nepravdivé,” uviedol právny zástupca Michael Holtz pre Page Six. „Bohužiaľ, už niekoľko rokov je táto žena manipulovaná tak, aby robila nepravdivé obvinenia o Nickovi – a tieto obvinenia sa v priebehu času opakovane a podstatne menili. Nikto by sa nemal nechať oklamať tlačovou konferneciou organizovanou oportunistickým právnikom – na tomto tvrdení nie je vôbec nič, o čom nepochybujeme, že si súdy rýchlo uvedomia," dodal.