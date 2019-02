Správy, ktoré trhajú srdce: Známa herečka úplne kašle na dcérku!

Ešte v roku 2017 bolo pre Hayden Panettiere tým najkrajším pocitom, keď ju je dcérka Kaya objala. Dnes už je všetko inak. Herečka a slávny boxer sa minulý rok rozišli. Podľa medializovaných informácií žije dievčatko so svojím otcom a starou mamou na Ukrajine, blondínka sa spolu s milencom zdržiava v Amerike.

Zdroj: Twitter

„Je to smutná situácia. Hayden si myslí, že keby dcéra bola s ňou, tak by to pre ňu nebolo to najlepšie,” uviedol zdroj z jej okolia pre Us Weekly. Herečka vraj Kayu vôbec nenavštevuje a už dosť dlho ju nevidela.

Herečkin milenec Brian Hickerson, s ktorým sa dala dokopy krátko po rozchode s Klitschkom, však Hayden bráni a do médií vyhlasuje, že blondínka je skvelou matkou. Aktuálne má byť s dcérou a Wladimirom na spoločnej dovolenke.

Paparazzi nafotili Klitschka koncom januára na Barbadose, kde mu spoločnosť naozaj robila jeho rozkošná dcérka. Hayden však pri nich nebola...

Koncom januára nafotili paparazzi Wladimira Klitschka na dovolenke. Spoločnosť mu robila dcérka a zrejme jeho mama. Zdroj: profimedia.sk

Bulvárny fotograf zvečnil koncom januára Hayden Panettiere ruka v ruke s milencom Brianom. Zdroj: profimedia.sk