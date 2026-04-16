Peter Brajerčík ukázal brata: Ešte ste ho nevideli... Veď vyzerajú ako dvojičky!

BRATISLAVA - Peter Brajerčík tak poodhalil ďalší kúsok zo svojho súkromia. Slovenský herec ukázal svojho brata. Mnohí sa dozaista zhodli, že ak by ich stretli na ulici, bez váhania by ich považovali za dvojičky.
Peter Brajerčík je úspešný slovenský herec, ktorý si svoje súkromie ale prísne stráži aj spolu s manželkou Ivanou Kuxovou. Pred rokmi sa im darilo tajiť svoj vzťah, svadbu i tehotenstvá. Spoločne vychovávajú 3 deti – dvoch synov Félixa a Emila, a ako posledná do rodiny pribudla dcérka Mila. Brajerčík sa objavuje v obľúbených filmoch, seriáloch i na divadelných doskách.
Aj keď je čo sa týka súkromia ochranársky, na svojom profile na Instagrame raz za čas dovolí do neho svojim fanúšikom nahliadnuť. Na sociálnych sieťach prezentuje svoju kariéru, ale zdieľa i zábery s manželkou, deťmi a rodinou. Inak to nebolo ani tentoraz, keď zverejnil fotografiu s maratónu, ktorého sa zúčastnil so svojím bratom.
„Tak ja som včera vďaka môjmu bratovi absolvoval toto... Ďakujem bro!" napísal k ich spoločnému záberu. Ak netušíte, že má Peter brata, je to v poriadku. Veľmi ho neukazuje. Teraz však urobil výnimku. A nikomu neuniklo, že sa na seba veľmi podobajú. Ba dalo by sa povedaž, že vyzerajú ako dvojičky!
