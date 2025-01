Manželia Šprochovci sa pri otázke od dcéry poriadne zapotili: Po odpovedi už nechcela NIČ VIAC počuť!

Manželia Šprochovci oslávia tento rok 20 rokov spoločného života. (Zdroj: TV MARKÍZA)

Šprochovci sa v markizáckom Teleráne s moderátorkou Kvetkou Horváthovou podelili o situáciu, ktorú rieši skôr či neskôr každá rodina – detské otázky na tému vzťahov a intimity. A ako to vyriešili oni? „Riešili sme to minulý týždeň,“ priznala Andrea so smiechom. „Emka za mnou prišla presne s touto otázkou, hovorím – vieš čo, Emuška, opýtaj sa tatina.“

A tak to zostalo na Štefanovi. „Bol som na to pripravený,“ vyhlásil sebavedomo. „Razím totiž teóriu, že dieťa by malo vedieť pravdu od rodičov. Nechcem strácať dôveru, práve naopak, chcem ju prehlbovať. Preto som dcére narovinu povedal aj technicky, aj biologicky – proste všetko, čo som v tej chvíli uznal za vhodné.“ Ako na to reagovala Emka? Po vyčerpávajúcej „biologickej lekcii“ vraj len mlčky sedela. „Zostalo ticho v izbe. Ešte som sa jej spýtala, či potrebuje niečo dovysvetliť alebo to zvládla. Povedala mi, že už sa o tom nechce rozprávať,“ prezradila Andrea so smiechom.

Štefan sa však k téme vrátil ešte na druhý deň. „V pokoji sme sa o tom porozprávali znova. Myslím si, že sa perfektne chápeme,“ dodal. Manželia tiež priznali, že vo výchove majú zaujímavé rozdelenie rolí. „Števko má s Emkou iný vzťah, ako ja. Veľakrát sa stane, že sa príde zdôveriť skôr tatinovi,“ povedala Andrea. „Medzi nimi funguje také to dcéro-otcovské puto. U syna je to presne naopak, on má zase skôr mňa ako parťáčku.“ Jasné teda je, že v rodine Šprochovcov panuje dôvera a otvorenosť. A hoci niektoré rodičovské témy môžu byť rozpačité, Štefan sa ich nebojí uchopiť priamo a bez obalu!