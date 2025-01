Zbláznil sa?! Sajfa vylial dcére na hlavu horúcu kašu!

Sajfa s manželkou Veronikou. (Zdroj: Instagram VO)

Sajfa, ktorý je známy svojími vtípkami, sa tentokrát priznal k svojej negatívnej vlastnosti – výbušnosti. „Čo sa týka mojich negatívnych vlastností, myslím si, že som dosť vznetlivý. To znamená, že sa okamžite zapálim a tým pádom vlastne oddaľujem nejaký svoj skon v zmysle toho, že by som v sebe niečo strašne dusil. Toto by som mohol trošku viac krotiť a byť v niektorých situáciách oveľa pokojnejší. Okej, niečo nám nejde, poďme to zistiť. Nie, ja idem okamžite na hranu a prilievam ten olej do ohňa,“ priznal Sajfa s úsmevom, ale aj troškou sebakritiky.



Adela hneď vyzvala Sajfu, aby sa podelil o nejaký bizarný rodičovský zážitok. „Monika, neviem či ťa to zaujíma, a teda neviem, či to Sajfa povieš, čo najbizarnejšie si urobil v rámci výchovy vo svojej vznetlivosti?“ To, čo moderátor následne povedal, prekvapilo nejedného poslucháča. Sajfa sa totiž rozrozprával o úplne nečakanej situácii, ktorá sa stala pri príprave kaše pre jeho dcéru Sáru: „Spravil som Sáre kašu s malými čokoládkami, lebo si to želala. Keď ju dostala na tanier, začala vymýšľať, že chce niečo úplne iné, taký vrtoch proste. To ma dostalo do časovej tiesne a v tom momente som to jednoducho nezvládol, chytil som tú kašu a vylial jej ju na hlavu.“

Monika Hilmerová ostala v šoku a okamžite reagovala: „Ale nebola horúca, však?“ spýtala sa.„Studená nebola, to ti poviem úprimne. Na popáleniny to nebolo, ale na jemné začervenanie to bolo. Strašne som sa hanbil,“ reagoval zahanbene Sajfa, ktorý si v tom momente zrejme uvedomil, že toto nie je práve príhoda, o ktorú by sa chcel deliť so zvyškom Slovenska. Celú vzniknutú situáciu sa snažil zachrániť humorom sebe známym. „Je to skratová situácia, v skratovej situácii ten rodič prehráva. Tento súboj som prehral. Ale s dcérou si veľmi dobre rozumieme a naozaj sa ľúbime,“ uzavrel.