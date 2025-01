Známy moderátor zomrel v hospici pod CUDZÍM menom! Syna VYŠKRTOL z dedičstva

Přemek Podlaha (Zdroj: YouTube)

PRAHA - Jeho vlastná rodina sa rozhodla utajiť, kde sa nachádza, a mnoho priateľov sa s ním preto nestihlo ani rozlúčiť. Reč je o legendárnom českom moderátorovi Přemekovi Podlahovi (†76), ktorý strávil posledné chvíle života v hospici – no pod úplne iným menom! A to nie je všetko! Svojho syna Pavla vyškrtol z dedičstva, pretože si od neho požičal obrovské sumy peňazí, ktoré utopil v hazarde a neúspešnom podnikaní.

Přemek Podlaha (†76), známy ako kráľ domácich majstrov, žil počas svojich posledných dní v úplnej anonymite. Aj keď celý národ poznal jeho tvár z populárneho televízneho programu Receptář, na sklonku života sa jeho meno v hospici objavilo len pod falošnou identitou.

Podľa Blesk.cz sa jeho manželka rozhodla na dverách jeho izby v hospici v Čerčanoch pripevniť cudzie meno. Mnoho jeho kamarátov tak ani nevedelo, že by sa s moderátorom mohlo rozlúčiť. Tento krok vyvolal medzi jeho priateľmi a kolegami šok a prekvapenie. „Paní Kalendová nechala napísať na dvere meno Jan Novák a nikto iný, než ona a jej dcéry za pánom Podlahom nechodil. Jeho kamaráti sa tak s ním nemohli ani rozlúčiť,“ tvrdil po smrti obľúbeného moderátora zdroj z Čerčan. Přemek Podlaha tak strávil posledné chvíle svojho života v tichosti a pred svetom sa ukrýval pod iným menom.

No to nie je všetko, čo v jeho živote šokovalo. Jeho vlastný syn Pavel sa dostal do sporu so svojím otcom a bol vyškrtnutý z dedičstva. Prečo? Pavel si mal od svojho otca požičať veľké sumy peňazí, ktoré v konečnom dôsledku prehral v hazardných hrách a neúspešných podnikateľských pokusoch. Vďaka svojim finančným problémom prišiel o dve reštaurácie v Prahe, luxusný hotel vo Volyni, a dokonca aj o byt v pražskom Braníku.

Přemek Podlaha (Zdroj: YouTube)

Keď sa situácia medzi otcom a synom vyhrotila, Přemek Podlaha sa rozhodol synovi už nedôverovať a v poslednej vôli mu zakázal akýkoľvek nárok na jeho majetok. Syn Pavel mal podpísať zmluvu, podľa ktorej nemal žiadne právo na dedičstvo po svojom otcovi. Tento krok znamenal definitívny koniec ich vzťahu a Pavel sa s otcom už nikdy osobne nerozlúčil. Zaujímavosťou je, že Pavel na pohreb svojho otca dorazil a k jeho hrobu položil list.

Přemek Podlaha vyštudoval novinárčinu na Filozofickej fakulte v Prahe. Narozdiel od svojich kolegov si ale nevybral populárnu oblasť ako šport alebo kultúru. "Všetci chceli robiť kultúru,šport alebo zahraničné vysielanie. Ja som túžil robiť niečo o hnoji, kvetinách, zvieratách," vyhlásil v minulosti pre Blesk.cz moderátor, ktorý sa stal pre Čechov a Slovákov pojmom a bol neodmysliteľnou súčasťou televíznej zábavy. Po dlhom boji s rakovinou odišiel z tohto sveta 23. decembra 2014.