Nora Beňačková (Zdroj: STVR/ Ľubomír Pidaný)

Mnohí si pamätajú časy, keď programy v Československej televízii uvádzali televízne hlásateľky. Nedá si nespomenúť na Adu Strakovú, Emu Tekelyovú, Alenu Heribanovú, Soňu Müllerovú, Hanu Rapantovú, Renátu Špačkovú, či hlásateľov Miloša Bubána a Jara Bučeka. A samozrejme ani na Noru Beňačkovú, ktorá bola hosťom relácie Sieň slávy. V nej si zaspomínala na roky prežité v televízii, ale načrela aj do súkromia či životných príbehov so svojimi hosťami, ktorých si pozvala do štúdia. A tými sú jej sestra a operná diva Gabriela Beňačková, historik umenia, galerista Ľuboslav Móza a bývalý hlásateľ a lekár Miloš Bubán.

Prekvapením pre samotnú Beňačkovú však bola prítomnosť jej exkolegov v hľadisku, ktorí keď sa dostali k slovu, nešetrili na jej adresu samými superlatívmi. „Norika je dáma, vďaka ktorej som v televízii, lebo ma presvedčila, aby som neodišla z konkurzu,“ priznala Hana Rapantová. „Noriku poznám suverénne najlepšie,“ chváli sa Ada Straková, pre ktorú bola Nora akoby tútorkou. Jaro Buček si spomína: „Ja Noriku milujem, lebo ona ma dávala spať keď som bol ešte malý chalan.“ Nuž a Alena Heribanová jej tiež vďačí za veľa: „Ona mi otvorila dvere do tejto profesie… prostredníctvom Noriky som sa začala zaoberať myšlienkou ísť na konkurz, čo som aj urobila… veľmi som túžila, aby sa stala aj mojou televíznou mamou. A stala sa,“ a dala jej zásadnú radu nielen do hlásateľskej práce, ale aj do života. Pozrite si video a vo štvrtok o 20.30 aj reláciu Sieň slávy na Jednotke.

Norika Beňačková dojatá nostalgiou: Krásne vyznanie jej televíznych detí! (Zdroj: STVR)