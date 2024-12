Tekelyová navštívila vianočné trhy v Prahe: Čo tam zažila nepraje nikomu!

Ema Tekelyová, Soňa Mullerová a Alena Heribanová (Zdroj: B.P.)

Moderátorky a dlhoročné priateľky Ema Tekelyová a Soňa Müllerová sa uplynulú nedeľu ocitli v kúpeľnom mestečku Piešťany, kde však tentokrát neprišli kvôli kúpeľným procedúram. „My sme dostali pozvanie, aby sme sem prišli na druhú adventnú nedeľu. Alenka Heribanová tu má taký adventný program, kde si nás pozvala ako hostky, aby nás vyspovedala, čo my a Vianoce,“ prezradila Soňa Müllerová.

Obe známe dámy si advent užívajú po svojom a stres a zhon nechávajú za dverami.dodala Soňa a Ema Tekelyová sa k tomu pripojila:prezradila so smiechom.

V piešťanskom luxusnom hoteli Thermia Palace však dámy prezentovali aj najnovšiu knižku, ktorá obsahuje rozhovory s legendami tejto profesie. Dámy sa dodnes stretávajú a spája ich pevné puto. Ako však prezradili, nejde len o čisto ženský kolektív. „Máme aj dvoch mužov medzi nami... To je taká komunita ľudí, ktorí zažili spolu veci, ktoré nezažili s nikým iným, a to nás veľmi spája,“ vysvetľujú, prečo sú tieto stretnutia pre nich tak vzácne a jedným dychom s úsmevom dodávajú „A keďže sa hovorí, že komunitné stretávanie predlžuje život, tak prečo by sme si to nedopriali?“ Tu však zďaleka ich vianočné stretnutia nekončia, práve naopak. Za sebou majú návštevu vianočných trhov v Prahe, kam ich pozval Jaro Buček, a plánujú ešte niekoľko výletov za sviatočnou atmosférou. Keď príde na darčeky, obe dámy sa zhodujú, že najdôležitejšie je tráviť čas s rodinou a blízkymi. Svoje tajné priania však napokon predsa len odhalili...

