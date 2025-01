Premiéra seriálu Sľub. Na snímke Dara Rolins (Zdroj: Ján Zemiar)

Samotnej premiére prvej časti televízneho seriálu Sľub predchádzalo premietanie na veľkom plátne v jednom z bratislavských kín. Nechýbal tam ani riaditeľ centra marketingu TV Markíza Michal Borec, ktorý si prišiel nostalgicky zaspomínať na časy svojho detstva. „Ja som narodený 17. novembra, čiže Nežná revolúcia sa udiala v deň mojich 14-tych narodenín. Nebol som vtedy na Slovensku, čiže som ju nezažil presne v tých dňoch na vlastnej koži, ale teda bavíme sa o tom období pred a to som zažil. Zažil som veľmi pekné detstvo, ktoré bolo na ulici, bez mobilných telefónov. Boli sme veľká banda, behali sme, skákali, vozili sa na bicykli, lozili po všelijakých múroch, stromoch a bolo to fantastické.“

Michal Borec priznáva, že z pohľadu detských očí prežil úžasné detstvo - bez nánosov režimu. No ako starší veľmi silno vnímal už aj tienisté stránky danej doby. Z detstva mu však utkvela jedna nezabudnuteľná spomienka: „Keď sme úplne prvýkrát predstavovali tento seriál partnerom, mali sme ako súčasť dekorácie céčka a to mi pripomenulo detstvo. Ja som ich raz na Vianoce dostal a bol to najkrajší darček, nič iné už pre mňa neexistovalo.“ Ale čo veci, po ktorých túžil, no nedostal ich? Michal Borec otvorene priznáva, že v období jeho mladosti boli nedostatkové tovary, ktoré si musel zadovážiť veľmi svojským spôsobom.

Markizák Michal Borec o období socializmu: Túžil po 2 veciach, zháňať ich musel v zahraničí! (Zdroj: NL/TH)