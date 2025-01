Erika Judínyová si užíva v horúcom raji: AHA, pri čom natočila Skrúcaného s ich malou Ellou!

Erika Judínyová s dcéru Ellou (Zdroj: Instagram E.J.)

Erika Judínyová je 10 mesiacov v roku plne vyťažená prípravou extrémne sledovanej relácie Smotánka. Moderuje ju od roku 2005 a posledné roky sa pod ňu podpisuje aj ako dramaturg a režisér. Treba si úprimne povedať, že vo svete šoubiznisu je ako ryba vo vode a tak dobre ako ona sa v ňom nevyzná asi nikto!

Vo vodách teplého mora sa však teraz vyžíva aj dcéra Ella, ktorú má so Števom Skrúcaným, s ktorým sa tajne zosobášili v roku 2015. Po dvoch rokoch prišla na svet a odvtedy je stredom ich vesmíru. Erika však potrebuje po veľmi náročnom roku relax a takisto Štefan, ktorý má taktiež veľa práce. Moderuje nielen eventy, ale najnovšie hrá aj v markizáckom seriáli Sľub. A tak sa pred pracovným náporom v tomto roku celá rodinka vybrala na dovolenku. „Náš zaslúžený oddych,“ napísala stručne na Instagram a pridala video, ako Ella šantí s otcom v mori. V nedávnom rozhovore nám to síce Štefan prezradiť nechcel a hovoril o niekoľkých dňoch v Taliansku, ale dnes už vieme, že následne sa vybrali na Maledivy. Tak to aspoň vyzerá podľa ich reelsu. Alebo že by to bol ostrov Bali?