Víťazka Farmy otvorila 13. komnatu: Otec na ňu 40 rokov SR*L a teraz... HROZNÉ, čo jej robí!

Lucia Gašparíková (Zdroj: TV Markíza)

Lucia Gašparíková zahviezdila na Farme 15, ktorú potom nakoniec aj vyhrala. O minulosti veľa nehovorí, no aktuálne otvorila svoju 13. komnatu. To, čo prezradila, znie naozaj desivo. Niektorí rodičia sa, žiaľ, dokážu vykašľať na svoje deti, čo je skutočne smutné a nespravodlivé.

Deti si zaslúžia lásku, starostlivosť a podporu, a keď im to ich rodičia odmietnu poskytnúť, môže to mať vážne následky na ich život a psychiku. Je to hrozné, pretože práve rodičia by mali byť tým najväčším oporným bodom pre svoje deti. To zažila aj hnedovláska. Na Instagrame dala svojim fanúšikom možnosť pýtať sa rôzne otázky a jedného priaznivca zaujímalo, že kde býva.

„V okolí TO. Zistila som, že môj biologický otec, ktorý na mňa 40 rokov sral, ma pravdepodobne sleduje tu na IG, keďže mi vypisuje nepríjemné listy, že vie o mne a o mojej dcére všetko," prekvapila. „Nebudem verejne konkretizovať to, kde bývam, aby som ho nemusela naháňat lopatou niekde po ulici a ísť za neho nedajbože sedieť," šokovala.