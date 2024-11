Víťazka markizáckej šou po ODSTRÁNENÍ silikónov: FOTO s novými prsiami!

Lucia Gašparíková (Zdroj: TV Markíza)

Lucia Gašparíková zahviezdila na Farme 15, ktorú potom nakoniec aj vyhrala. Ešte v júni tohto roka všetkých prekvapila informáciou, že si ide dať odstrániť svoje silikóny. „Nejdem meniť imploše za menšie, idem ich vybrať a vrátiť sa k prirodzeným. Samozrejme aj s modeláciou, takže budú také, akoby som mala znova 20 rokov. Dôvody čoskoro zhrniem vo videu, prosím o trpezlivosť," uviedla v tom čase.

„Hneď po 2. spackanej operácii. Pán akože uznávaný pl. chirurg mi sľuboval nápravu asymetrie/poklesu jedného z prsníkov a vkladal mi údajne najdrahšie implantáty, ktoré sa nikdy nebudú vlniť... A mnoho ďalsieho... K tomu sa pridružili aj iné faktory, prečo som sa rozhodla ich nadobro odstrániť, ale o tom neskôr..." zverila sa vtedy. V júli mala už implantáty von. Operácia dopadla skvele. Aktuálne od zákroku ubehli 4 mesiace a Lucia sa podelila o to, ako jej prsia teraz vyzerajú.

„V živote som urobila mnoho nesprávnych rozhodnutí, ktoré ma síce osobnostne posunuli míľovými krokmi vpred, ALE.. patrilo by sa občas urobit aj nejaké správne, za ktoré si nebudem musieť dlhé týždne trieskať hlavu o stenu a nadávať do sprostých.. Explantácia je nepochybne jedno z tých najlepších rozhodnutí v mojom živote, ktoré nikdy nebudem narozdiel od silikónov ľutovať. Som 4 mesiace PO a som pyšná na samú seba, že som to dala. Milujem svoje telo aj so všetkými jazvami na ňom. Aj tak ich je omnoho menej, než tých na duši.." vyjadrila sa. FOTO jej nových pŕs nájdete v galérii.