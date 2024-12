Šokujúce ZLYHANIE favorita na finále Farmy: Diváci ZÚRIA... PODVOD?!

(Zdroj: TV Markíza)

BRATISLAVA - Tohtoročná Farma má za sebou veľkolepé finále, z ktorého ako víťaz vzišiel Peter Janiga (33). Práve on spolu s Hokum (50) patrili k najväčším favoritom na výhru. Napriek tomu druhý menovaný počas celého večera ťahal za kratší koniec a do posledného súboja sa ani nedostal. No a to prišlo mnohým divákom zvláštne. Začali preto skloňovať slovo podvod!

V nedeľu večer 16. séria markizáckej Farmy vyvrcholila veľkým finále. Víťazom sa stal ten, ktorý mal po šiestich disciplínach na svojom konte najvyšší počet bodov... Bodovalo sa nasledovne: prvý získal 2 body, druhý 1 bod a ten, čo v disciplíne skončil na poslednom mieste, nezískal nič. No a dvaja najúspešnejší potom postúpili do poslednej disciplíny, ktorá rozhodla o všetkom.

Jasným favoritom na celkovú výhru bol Hoku. Zhodovali sa na tom diváci, komentujúci na sociálnych sieťach, aj stávková kancelária, ktorá naňho vyhlásila najnižší kurz. O tom, že na to má, napokon dokázal aj v poslednom týždni, kedy si zo súbojov odniesol suverénne najvyšší počet diamantov a postúpil priamo do finále.

O to väčším šokom bolo pre mnohých divákov to, čo sa dialo na finále - Hoku totiž totálne pohorel. V prvých disciplínach ešte so svojimi súpermi držal krok, no štvrtá ho položila na kolená. Tá niesla názov "Kôš plný fakličiek" a úlohou súťažiacich bolo najprv odpíliť kus dreva, z ktorých následne museli nasekať fakličky, ktoré cez malú škáru hádzali do prúteného koša.

(Zdroj: TV Markíza)

No a tu nastal problém. Kým Peťo a Matúš štiepili drevo a plnili kôš, Hokuovi sa kládu nepodarilo ani prepíliť. Snažil sa dlho, snažil sa rôznymi spôsobmi, no do konca disciplíny sa mu to nepodarilo. A to mnohým divákom nešlo do hlavy. Na Farme totiž Hoku s podobnými aktivitami nemal jediný problém a patril k najlepším na statku. Začali preto skloňovať slovo podvod.

„Neexistuje, že by Hoku nedokázal prepíliť drevo. Totálny podvod. Rúbal stromy, s drevom vkuse a taký kúsok zrazu mu nešiel...“ komentoval jeden zo šokovaných divákov. „Pre Hoku vlhké drevo a tupú pílu? Veď on je majster v pílení! A karfiol (Matúš, pozn. red.) ako po masle. Tie od*by sú do oči bijúce,“ pridal sa ďalší a podobných komentárov boli desiatky. „V strede dreva bolo vidieť, že Matúš má úplne suché drevo. Aj Peťo ho mal mierne prasknuté. Hoku čerstvé. Dobre, že ste mu tam roxorovú tyč nedali. Prestaňte klamať tak okato, preboha.“

(Zdroj: Instagram FJ)

Objavili sa tiež špekulácie, že Hoku mal na začiatku Vedomostného kvízu vypnuté prihlasovacie tlačidlo. Minimálne teda tlačidlá nefungovali dostatočne spoľahlivo. Na to napokon v komentároch poukázal aj víťaz Farmy 14 Filip Fifqo Jánoš. „Ja nechápem, ako po Farme 14 finále stále nepochopili, že tie tlačítka by mali dať preč. Veď normálny kvíz dajte ako v dueloch, kde je problém?“ Názor mal aj na spomínanú problematickú disciplínu s drevom. Najobjektívnejšie by podľa neho bolo, keby súťažiacim dali vybrať, ktoré drevo chcú píliť.

S podobnými negatívnymi reakciami sa však stretáva každé farmárske finále. Minulý rok bol napríklad problémom fakt, že hoci celé finále s obrovským náskokom viedla Nika, v konečnom dôsledku o všetkom rozhodla posledná disciplína, v ktorej ju porazila Lucia a stala sa celkovým víťazom.