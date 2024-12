Farmárka Karin konečne ODTAJNILA plastiku: Dala si vylepšiť INTÍMNE partie!

Karin Hegedüs Dvořáková si dala upraviť intímne partie (Zdroj: Instagram K.D.)

Ešte v októbri sa písalo, že farmárka Karin Hegedüs Dvoráková išla na plastickú operáciu. Počas hospitalizácie podstúpila rovno 3 zákroky. Zatiaľ čo prvé dva odtajnila, ten tretí si starostlivo nechávala pre seba. Avšak nie dlho. Prešli dva mesiace a hnedovláska sa rozhodla otvorene o tom prehovoriť. Urobila tak na platforme HeroHero.

„Je to náročné mať tri operácie naraz, ale dá sa to zvládnuť," povedala eštena konci októbra. Karin podstúpila zväčšenie pŕs, úpravi viečok, no a najnovšie priznala, že si nechala vylepšiť intímne partie. „Asi budem prvá žena v Česku a Slovensku, ktorá o tomto verejne povie a vôbec sa za to nehanbím. Verím, že potiahnem viac žien, aby išli do toho. Tretia operácia je labioplastika,“ prezradila Karin. „Nebolo to nič náročné. Nemala som tam šalát, ale niečo mi prekážalo,“ dodala.

Čo je labioplastika?

Labioplastika je chirurgický zákrok zameraný na úpravu veľkosti alebo tvaru ženských vonkajších genitálií, konkrétne malých alebo veľkých pyskov ohanbia (labia minora a labia majora). Tento zákrok sa vykonáva z estetických, funkčných alebo zdravotných dôvodov.