(Zdroj: Vlado Anjel )

Takýto večierok robieva raz za rok a štýl pop-up store zvolila tentokrát preto, aby si dámy, ale aj páni mohli pozrieť pekné kúsky, vyskúšať, poprípade ich aj zakúpiť. „A vlastne sa tu prezentuje nová zimná kolekcia,“ prezradila návrhárka.

Mendrejová sa rozhodla reagovať na meniace sa trendy a zamerala sa na kašmírové kabáty, ktoré sú z celkom iného súdka ako plesové šaty. A hoci sa od návrhárky očakáva, že bude vždy upravená, Ivana si s tým neláme hlavu. „Ja práveže skoro vôbec nechodím na nejaké večierky, akcie, väčšinou len na moju. Cez týždeň som v pracovnom móde v dielni – legíny, tričko... Poobede ma čakajú s dcérou krúžky, vozenie, takže som aj rada, že už prišiel čas niečo vyvetrať,“ smeje sa návrhárka.

Ivana je však nielen módna návrhárka, ale aj šťastná mama malej prineznej, ktorú vychováva s manželom Ivanom Mendrejom. „Dcéra je úplne super, má veľmi dobrú povahu, neviem po kom. Je naozaj poslušná, dobre sa učí, ja s ňou nemám žiadne problémy ani starosti, chvalabohu,“ hovorí a prezrádza aj to, čo zdedila po rodičoch: „Po oboch má, žiaľ, takú tvrdohlavosť, to sme obidvaja. Po mne má výzor, po manželovi má dlhé nohy a výšku, takže bude vysoká. A čo sa týka povahy, tak po ňom zdedila, že rada varí a pečie, čo u mňa je úplne, že musím. A ona zase nie je po mne, že by rada kreslila, tak asi bude kuchárka,“ konštatuje.

Na dcérku je patrične pyšná, poslúcha však aj manžel? „Manžel poslúcha, je veľmi dobrý otec. Dcéra má s ním krásny vzťah, takže myslím, že v pohode,“ pochválila svojho partnera. V jej prípade to však s poslušnosťou až také jednoznačné nie je!

Ivana Mendrejová slovami o manželovi staršom o 20 rokov šokuje: Musím poslúchať! (Zdroj: NL/TH)