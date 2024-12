TAJOMSTVO kultových Pelíškov: ŠKRTLI z nich 15 minút... Mohlo to film totálne ZNIČIŤ!

(Zdroj: Space Films)

Česká komédia Jana Hřebejka vznikla v roku 1999 a odvtedy sa stala neodmysliteľnou súčasťou Vianoc. Film rozprávaný očami dospievajúceho mládenca sa odohráva v Česku na konci 60. rokov 20. storočia a poukazuje na rozdiely medzi novou a starou generáciou. Tento rok oslavuje svoje 25. narodeniny...

A pri tejto príležitosti režisér filmu Jan Hřebejk prezradil niečo, čo doposiaľ verejnosť netušila. Pelíšky totiž mali byť o celých 15 minút dlhšie. Tvorcovia sa však túto časť rozhodli vyškrtnúť. „Keď sme film začali chystať, bolo v ňom po augustovej okulácii v roku 1968 asi ešte 15 minút príbehu. A to mi vyhovoril pán režisér Krejčík,“ prezradil Hřebejk pre Blesk.cz.

Režiséra Krejčíka vraj tvorcovia obsadili práve preto, aby do filmu "kecal". „Prehlásil, že je to veľmi príliš okecané a že za ten august chodiť nemáme. Mali sme tam také ironické scény z počiatku normalizácie, ako tie postavy pokračujú, ale on mal za to, že by to stratilo účinnosť a šlo by to z kopca dole. A mal úplnú pravdu. Ani sme to potom netočili,“ dodal režisér. Dokážete si predstaviť, že by Pelíšky končili inak?

Emília Vášáryová, Pelíšky, Kristýna Nováková (Zdroj: Space Films)