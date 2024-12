Princezná z rozprávky S čerty nejsou žerty: ZAMILOVALA sa do slávneho kolegu... Zlomil jej srdce!

Vladimír Dlouhý a Ondřej Vetchý (Zdroj: Filmové studio Barrandov)

BRATISLAVA - Ani bez rozprávky S čerty nejsou žerty si mnohí vianočné obdobie nedokážu ani predstaviť. Princeznú v nej stvárnila Monika Pelcová (59) a bola to pre ňu jej prvá a zároveň posledná herecká úloha. Počas natáčania sa zamilovala do svojho slávneho kolegu... Zlomil jej srdce!

Herečka Monika Pelcová, dnes už Stará, stvárnila princeznú Adélku, keď mala len 16 rokov. A počas natáčania prežila svoju prvú lásku. Zamilovala sa do herca Vladimíra Dlouhého, ktorý bol od nej o 7 rokov starší - presne tak napokon predurčil aj scenár.

„Ondra Vetchý a Mirek Dlouhý, veľký kamaráti už od konvervatória, boli vo veku, kedy si robili takzvané zárezy. Dievčatá po nich šaleli, mohli mať každú, na ktorú so ukázali. V tom období súťažili, kto bude mať lepšie skóre, kto ich viac zbalí. A keď sa na scéne objavila Monika, teda Adélka, ktorá mala 16 rokov, bolo o zábavu postarané. Krásna korisť. Obaja zbystrili, kto bude prvý,“ prezradila webu Prima Ženy herečka Dana Bartůňková, představitelka princezny Angelíny.

Vladimír Dlouhý a Ondřej Vetchý (Zdroj: FS Barrandov)

Ľahké to však páni nemali. „Monika bola cudné, neskazené dievča z Olomouca. Taká bábika. Celý čas navyše pod dohľadom svojho otca, ktorý tam býval s ňou. Dopadlo to ale tak, ako už to v rozprávkach býva. Zamilovala sa do Mirka. Bola to jej prvá, a teda najväčšia láska, na ktorú sa nezabúda,“ pokračovala herečka. No zatiaľ čo Monika vzťah brala vážne, pre Dlouhého išlo len o spestrenie natáčania. Pelcová rozchod niesla ťažko.

(Zdroj: Filmové studio Barrandov)

Napokon to bola pre ňu posledná herecká skúsenosť. Hlásila sa na DAMU, no neprijali ju, a tak sa z nej stala učiteľka odboru čeština-hudobná výchova. Vzala si spolužiaka z gymnázia a majú dve dcéry - Nikolu a Kamilu. Rozprávku S čerty nejsou žerty si môžete pozrieť dnes o 14:45 na Jojke!

(Zdroj: Profimedia)